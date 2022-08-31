Из автомобильных покрышек начнут делать резиновое покрытие для спортплощадок в Иркутске

Фото: министерство экономразвития Иркутской области

В Иркутской области планируют начать переработку использованных автомобильных покрышек в резиновое покрытие, которое кладут на спортивные и детские площадки. Новый инвестиционный проект подразумевает трату 17,9 миллиона рублей. Об этом рассказали в министерстве экономического развития области.

- Предприятие планирует организовать сбор вторсырья на территории области, для этого есть соответствующая техника, что в разы упростит для жителей региона процедуру его сдачи, - рассказали в ведомстве.

Отметим, переработка шин сейчас является актуальным вопросов, так как оставленные покрышки пагубно влияют на экологию, они являются источником загрязнений. Сжигать или закапывать их тоже не получится. Поэтому переработка является самым экологичным способом утилизации покрышек.

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