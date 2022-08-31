МЧС объявило штормовое предупреждение из-за дождей на севере Иркутской области

При этом в Иркутске будет 25 градусов тепла Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГУ МЧС по Иркутской области опубликовало предупреждение о надвигающейся непогоде. Жителям севера региона нужно одеваться теплее и брать с собой зонты, а лучше и вовсе остаться дома.

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 сентября местами по области сохранятся порывы северо-западного, юго-западного ветра 15-18 м/с, в Киренском и северо-восточных районах местами сильные дожди, местами по области ожидаются заморозки 0...-5°, - сказано в сообщении ведомства.

Однако, такая ситуация сложится только в определенных территориях области. Потому что в Иркутске в этот день воздух прогреется до +25 градусов.

Погода в Иркутске до конца недели

31 августа синоптики пообещали переменную облачность без существенных осадков, утром туман, ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, температура ночью +1...+3, днем +20...+22. Подобные погодные качели сохранятся до конца выходных.

При этом 1 сентября в Иркутске дети будут изнывать от жары на праздничных линейках.

- Переменная облачность, без осадков, ветер ночью юго-западный с переходом днём на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью до +8°, днём +23...+25°, - рассказали в местном Гидрометцентре.

На 3-4 сентября запланированы мелкий дождь и +14...+16. А вот следующая неделя снова начнется с жарких дней - +23. И так - все ближайшие 10 дней.