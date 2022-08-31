В Ново-Ленино при столкновении автомобилей одна из машин сбила 49-летнего пешехода

Полиция начала проверку после автоаварии Фото: ГУ МВД по Иркутской области

31 августа в Ново-Ленино в Иркутске произошло ДТП с участием двух автомобилей и одного пешехода. Инцидент произошел около Ново-Ленинского кладбища.

- Автомобиль «Киа Спортейдж» под управлением 40-летнего мужчины допустил столкновение с остановившимся перед пешеходным переходом «Ниссаном Вингроад», за рулем которого находился 46-летний мужчина. В результате аварии «Ниссан» наехал на 49-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть, - рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области.

Сейчас на месте работаю полиция и медики. Правоохранители выяснят обстоятельства и причины ДТП, чтобы понять степень ответственности каждого участника аварии.

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