«Ростелеком» в Иркутске фиксирует рост спроса на облачное видеонаблюдение у бизнес-клиентов. Фото: пресс-служба Ростелеком

На 18 процентов с начала этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось количество клиентов-юридических лиц облачного видеонаблюдения в Иркутском филиале «Ростелекома». На конец августа 2022 года услугу подключили свыше 350 представителей крупного, среднего и малого бизнеса, учреждений и органов государственной власти региона.

Пользователями «Облачного видеонаблюдения» в этом году в том числе стали мэрия Иркутска, многофункциональные центры в Иркутске и Бодайбо, ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ, силовые структуры, жилищные и туристические комплексы, службы такси.

Облачное видеонаблюдение — это услуга, которая обеспечивает контроль безопасности персонала и посетителей, а также помещений и имущества. Система помогает предотвращать преступления, контролировать сотрудников и отслеживать трафик клиентов, просматривая видео с камер в онлайн-режиме или в записи.

Видеонаблюдение не требует затрат на приобретение и обслуживание дорогостоящего оборудования, поддержку и покупку лицензий. «Ростелеком» предлагает услугу по сервисной модели, то есть получить ее можно в виде готового коробочного решения.

«Главное в нашей работе — довольный клиент: именно на это работает весь персонал предприятия. К сожалению, руководитель не может постоянно присматривать за каждым работником, чтобы тот добросовестно выполнял свое дело, — подчеркнул менеджер Иркутского туристического комплекса Александр Иванов. — И здесь очень кстати пришлось видеонаблюдение “Ростелекома”, с помощью которого теперь есть возможность по мере надобности мониторить работу сотрудников в гостинице и баре».

«Наши системы видеонаблюдения решают огромное количество задач бизнеса. Это, в том числе, обеспечение безопасности объекта, а также инструмент для наблюдения за сотрудникам и для контроля эффективности использования рабочего времени, — сообщил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Бощенко. — При этом для каждого заказчика мы можем разработать индивидуальное решение с учетом специфики предприятия».

После принятия решения пользователя о подключении видеонаблюдения, персональный менеджер оператора подберет оптимальное сочетание оборудования и функций видеонаблюдения под задачи клиента. Инженеры установят камеры, подключат, протестируют и настроят систему с доступом в личный кабинет через приложение на смартфоне или веб-браузер на компьютере. Благодаря этому абонент сможет просматривать изображения с камер, создавать отчеты, менять права доступа и настраивать уведомления по событиям.

У услуги — гибкая линейка тарифов, в каждый из них включено: онлайн-просмотр записей, трансляция видео с камер на сайт клиента, push- и email-уведомления о происшествиях, настройка различных ролей доступа, умный поиск по событиям в архиве. Данные с камер находятся в зашифрованном виде на защищенных серверах оператора, сроки хранения зависят от тарифного плана и составляют от 3 до 180 суток.

Подключить услуги для бизнеса и получить дополнительную информацию можно на сайте и по единому бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

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