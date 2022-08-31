28-летнюю женщину ищут в Ленинском районе Иркутска с конца июля

Женщина может быть в Ленинском районе города Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В пресс-службе МВД Иркутской области сообщили, что поиски женщины из областного центра продолжаются. 28-летняя Анна Селеменева пропала в конце июля и до сих пор не выходит на связь. В последний раз ее видели в Ленинском районе около остановки "Школьная".

- На вид женщине 30 лет, худощавого телосложения, светлые волосы до плеч. Может быть одета в черную футболку, белую мастерку и синие джинсы, - рассказали в ведомстве.

Полицейские просят всех, кто имеет хоть какую-то информацию о местонахождении женщины, сообщать в диспетчерскую службу.

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