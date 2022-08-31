31 августа в Иркутской области отменили особый противопожарный режим

С 10 августа не зарегистрировали ни одного пожара Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области отменили действие особого противопожарного режима. Его ввели апреля вплоть до 31 августа. Сейчас погода достаточно стабильная, чтобы позволять жителям заходить в леса области.

Режим действовал в северных, центральных, южных и западных территориях области. Причем в на севере он начался 3 июня, в а других частях региона - с 30 апреля. Гражданам запрещалось посещать леса и тем более разводить там костры. Ответственность грозила вплоть до уголовной.

- С 10 августа лесных пожаров в регионе не зарегистрировано. С начала пожароопасного сезона, по сравнению с этой датой прошлого года, площадь пройденная огнем, уменьшилась на 189 323 га, - рассказали в администрации.

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