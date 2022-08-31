Какой аксессуар будет обязателен для женщин осенью 2022 года, рассказала стилист

Для каждого "базового" образа нужен яркий акцент Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С каждым сезоном в модной индустрии появляются новые тенденции, которые с подиумов постепенно переходят в массы. Стилист Ольга Ким рассказала корреспондентам NEWS.ru, какой аксессуар станет главным предстоящей осенью 2022 года.

- Можно попробовать осенью применить тренд с перчатками, очень много в показах было акцентных перчаток. Например, спокойного цвета пальто и яркие перчатки, именно сделать акцент на руках. Это будет эффектно. Можно, чтобы цвет перчаток как-то перекликался с любым другим аксессуаром в образе или был единым акцентом, - рассказала профессионал.

Также она отметила, что все еще "в ходу" образы с легким налетом 80-х годов: широкие джинсы, объемные джемперы и т.д. Также стоит присмотреться к длинным пальто и тренчам, юбкам-макси и бомберам.