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Общество31 августа 2022 13:41

Какой аксессуар будет обязателен для женщин осенью 2022 года, рассказала стилист

Основные модные тренды выход с подиумов показов в народ
Дарья БОЛЕСОВА
Для каждого "базового" образа нужен яркий акцент

Для каждого "базового" образа нужен яркий акцент

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С каждым сезоном в модной индустрии появляются новые тенденции, которые с подиумов постепенно переходят в массы. Стилист Ольга Ким рассказала корреспондентам NEWS.ru, какой аксессуар станет главным предстоящей осенью 2022 года.

- Можно попробовать осенью применить тренд с перчатками, очень много в показах было акцентных перчаток. Например, спокойного цвета пальто и яркие перчатки, именно сделать акцент на руках. Это будет эффектно. Можно, чтобы цвет перчаток как-то перекликался с любым другим аксессуаром в образе или был единым акцентом, - рассказала профессионал.

Также она отметила, что все еще "в ходу" образы с легким налетом 80-х годов: широкие джинсы, объемные джемперы и т.д. Также стоит присмотреться к длинным пальто и тренчам, юбкам-макси и бомберам.