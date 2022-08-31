Криштиану Роналду объяснил, как оставаться в идеальной физической форме в 37 лет

Спортсмен ест пять раз в день Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из самых знаменитых футболистов в мире Криштиану Роналду в свои 37 лет сохраняет едва ли не идеальную физическую форму. Его мышцы в тонусе, а кожа в прекрасном состоянии. Мужчина рассказал, как ему удается показывать высокие результаты на поле и какую цену он платит за спортивную карьеру. Об этом сообщает NEWS.ru.

Во-первых, Роналду уделяет пристальное внимание своему плану питания. При этом он не изнуряет себя диетами, а ест пять раз в сутки. На завтрак обязательно два тоста из зернового хлеба и стакан свежевыжатого сока. Это 25 грамм белка, 90 грамм углеводов и пару грамм жиров. Обеда у спортсмена два: первый состоит из курицы и овощей, второй - из рыбы, яиц, салата и оливок. Ужинает Роналду тоже два раза. Он ест стейк, рыбу-меч или смесь тушеной трески, лука, тонко нарезанного картофеля и яичницы-болтуньи.

Спит мужчина тоже необычно, он практикует дробный сон в два подхода. Ночью мужчина пребывает в кровати примерно шесть часов, а днем досыпает еще два-три часа. Есть строгие требования к кровати и комнате. Спать можно только на свежем белье, матрац и подушка должны быть тонкими - не больше 10 сантиметров. Температура в комнате - 16 градусов.

Конечно, спортсмен ежедневно занимается спортом (причем это не столько силовые тренировки, сколько поддерживающие организм в тонусе). Ну и сидит в специальной омолаживающей криокамере за 45 тысяч евро.