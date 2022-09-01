В ангарском клубе «Ермак» изменился состав перед стартом нового сезона ВХЛ. Фото пресс-службы ХК "Ермак"

Изменения произошли в составе хоккейного клуба «Ермак» из Ангарска перед стартом нового сезона чемпионата Высшей хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- ХК «Ермак» расторг контракт с защитником Максимом Гусевым (провел за клуб в прошлом сезоне 36 игр, показатели: забил 1, передач 2, коэффициент полезности «-11»), - сообщают в команде. - Решено не продлевать трудовые соглашения с Михаилом Коньковым. Он находился в клубе на просмотровом контракте.

Также ангарский «Ермак» покидает ангарчанин Кирилл Губанов. Его обменяли на 23-летнего Егора Жданова, который выступал ранее за ХК «Дизель». Стоит отметить, что у команды теперь новый капитан – им стал опытный спортсмен 33-летний Егор Артамонов.

Первый матч сезона ВХЛ 2022-2023 хоккейный клуб «Ермак» проведет 4 сентября на ангарском льду с командой «Звезда» из Москвы.

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