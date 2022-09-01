Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Иркутскую область. Фото предоставлено правительством региона и ГУ МЧС РФ по Иркутской области

В Приангарье с визитом прибыл министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Александр Куренков. Глава МЧС планирует посетить город Тулун, чтобы оценить ход восстановительных работ после паводка 2019 года. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МЧС РФ по Иркутской области и регионального правительства.

- Запланировано посещение ключевых социально значимых объектов: двух школ, защитной дамбы, пожарно-спасательной части в микрорайонах Угольщиков и Березовой роще, - говорят спасатели. – Также в торжественной обстановке будет заложен первый камень в основание будущей улицы, названной в честь Героя России Евгения Николаевича Зиничева.

Напомним, Тулун серьезно пострадал в 2019 году. Часть города буквально смыло большой водой в июле три года назад. Частные дома отрывало от фундамента и уносило течением, они врезались в опоры моста через реку Ия и разваливались на части, федеральная трасса была перекрыта. Погибло больше двадцати человек.

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