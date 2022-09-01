Готовность «Комбината питания» к новому учебному году проверили в Иркутске. Фото: пресс-службы мэрии Иркутска

На календаре 1 сентября, а это значит, что открывают сегодня свои двери не только школы, но и школьные столовые. Сытные завтраки и обеды обеспечивает 75 тысячам иркутских учеников «Комбинат питания». Готовность комбината накануне проверили власти города и представители родительского комитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Комбинат обслуживает 63 школы и 130 детских садов, - говорят специалисты. - Ежедневно в детских садах питается 41 тысяча детей, в школах – 75 тысяч. За работой организации пристально следят, так как все заинтересованы, чтобы наши дети получали в детских садах и школах полноценное и вкусное питание.

Стоит отметить, что даже питание претерпевает изменение, вносятся в меню новые блюда, напитки. Кстати, меняются также и стандарты качества и нормативы безопасности продуктов. В этом году школьники станут питаться по новому цикличному меню: завтраки станут более сытными, в них включат блюда из рыбы и мяса. Что касается напитков, то кроме чая и какао в меню включат напитки из ягод.

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