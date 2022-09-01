Банду воров деталей локомотивов обязали возместить стоимость украденного в Нижнеудинске. Фото Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

Нижнеудинский городской суд вынес приговор четверым мужчинам, обвиняемых в краже по предварительному сговору. Один из них был работником предприятия по изготовлению железнодорожной техники. С ноября прошлого года по январь вместе с приятелями он похитил 13 медных индуктивных шунтов стоимостью больше 400 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- В конце января 2022 года во время очередного эпизода преступной деятельности часть группы была задержана сотрудниками транспортной полиции, - отметили в ведомстве. - Они признались в совершении преступлений и помогли установить личности соучастников.

Суд назначил каждому из членов банды от 1 года 6 месяцев до 3 лет условно с испытательным сроком. Кроме того все они согласно гражданскому иску обязаны возместить материальный вред предприятию.

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