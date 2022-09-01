Больше 400 тысяч задолжала работникам фирма по поставке воды в Заларинском районе Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Заларинском районе предприятие по поставке воды для населения задолжало зарплату своим работникам. Руководство не выплатило 10 сотрудникам 424 тысячи рублей. В ситуацию вмешались судебные приставы. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

- В отношении ресурсосберегающей компании Заларинского района судебными приставами отделения судебных приставов по Заларинскому, Балаганскому и Нукутскому районам ГУФССП России по Иркутской области было возбуждено 49 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате в пользу ее работников, - рассказали в ведомстве.

Судебные приставы дали руководству фирмы возможность добровольно погасить задолженность и предупредили о мерах принудительного характера, которые будут приняты в противном случае. Однако компания перечислила работникам деньги, которые они недополучали в течение полугода.

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