Готовность школ Заларинского района к 1 сентября проверили депутаты ЗС

Депутаты ЗС проверили школы Заларинского района в преддверии 1 сентября.

Школы Заларинского района Иркутской области накануне 1 сентября посетили спикер ЗС региона Александр Ведерников и депутат Ольга Безродных. Так, в селе Бажир построили новый корпус, а возле здания сделали стадион с беговой дорожкой, площадками для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Всего в двух корпусах, новом и старом, будут учиться 500 человек.

Кроме того, в школе №2 поселка Залари продолжается реконструкция, в итоге будет четыре корпуса, два спортзала, стадион и бассейн. Работы планируют завершить к декабрю 2024 года.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области также посетили строительную площадку физкультурно-оздоровительного комплекса. Стоимость проекта составляет 1,5 миллиарда рублей. В 2022 году уже должны запустить стадион и спортивный комплекс. Кстати, средства на строительство и реконструкцию социальных объектов выделены по программе «Развитие сельских территорий». Александр Ведерников отметил, что Заларинский район активно включился в реализацию программы.

Депутаты поздравили школьников и педагогов с началом учебного года.

- Развитие образования – одно из главных направлений нашей деятельности, - сказал Александр Ведерников. - Мы всегда уделяем пристальное внимание строительству и ремонту детских садов и школ, питанию , поддержке педагогов.