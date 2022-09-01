С поличным задержали курьеров, участвовавших в обмане пенсионерок в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Двух курьеров, участвовавших в мошеннической схеме, задержали с поличным под Ангарском. Подозреваемыми оказались парни в возрасте 18 лет и 21 года, проживающие в Иркутском районе. По их словам, сомнительный заработок они нашли в Интернете, при этом "кураторы" уверяли молодых людей, что это легально. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Больше недели на территории областного центра, а также ближайших Ангарске и Шелехове в полицию поступали сообщения от пенсионеров, ставших жертвами аферистов, - напомнили в ведомстве. - На стационарный телефон им поступал звонок от лжеродственников и псевдоправоохранителей, которые под вымышленными предлогами просили пожилых граждан передать все имеющиеся сбережения курьерам.

Наиболее опытные оперативники УУР ГУ МВД России по Иркутской области и городского межмуниципального управления МВД работали над раскрытием серии преступлений. Однако расследование дела все еще не закончено. Жителей Приангарья, знающих что-либо о преступлениях задержанных или ставших их жертвами, просят сообщить об этом в полицию.

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