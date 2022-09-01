Именем Героя России Евгения Зиничева назовут улицу в Тулуне

Первый камень, заложенный на улице, названной в честь Евгения Зиничева. Фото: правительство Иркутской области

В строящемся микрорайоне Березовая Роща в Тулуне торжественно заложили первый камень в основание будущей улицы. Ей дадут имя Героя России, генерала армии Евгения Зиничева. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Как Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, Евгений Зиничев с первых дней после летнего наводнения в 2019 году лично участвовал в координации работ по устранению последствий ЧС в пострадавших территориях, в частности в городе Тулуне, - отметили в правительстве региона. - Он являлся заместителем председателя соответствующей Правительственной комиссии.

В церемонии лично принял участие глава МЧС России Александр Куренков. Он прибыл в Приангарье утром 1 сентября, чтобы проверить ход восстановительных работ после паводка 2019 года в Тулуне.

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