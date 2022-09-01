Мужчина пропал без вести при загадочных обстоятельствах в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тайшетском районе разыскивают 68-летнего Геннадия Дведенинова. Об исчезновении мужчины в полицию заявила его дочь. По ее словам, два дня назад сибиряк на своей машине УАЗ выехал на городскую свалку, чтобы вывезти мусор, но домой он не вернулся. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе поисковых мероприятий произведен облет окрестностей дроном, на розыск мужчины ориентированы сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные, наружные службы полиции, а также волонтеры Тайшетского района, - рассказали в ведомстве.

Жителей региона также просят помочь в поисках мужчины, сообщив о его возможном местонахождении в полицию.

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