Служебный автомобиль полиции попал в ДТП в центре Шелехова Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне, 31 августа, служебная машина полиции столкнулась с иномаркой в Шелехове. авария произошла около 22 часов на перекрестке улиц Ленина и Александра Невского. От удара отечественная «буханка» перевернулась и встала на крышу. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля "Тойота Королла Спасио" в нарушение правил проезда перекрестка не предоставил преимущество служебному транспорту и допустил столкновение автомобилей, - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

К счастью, обошлось без опасных травм. Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кирпич упал с многоэтажки и пробил голову 6-летней девочке в Иркутске. По словам матери, кирпич упал на голову 6-летней девочке в Иркутске из-за местных хулиганов. (подробности)