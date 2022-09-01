Служебный автомобиль полиции попал в ДТП в центре Шелехова
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Накануне, 31 августа, служебная машина полиции столкнулась с иномаркой в Шелехове. авария произошла около 22 часов на перекрестке улиц Ленина и Александра Невского. От удара отечественная «буханка» перевернулась и встала на крышу. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
- По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля "Тойота Королла Спасио" в нарушение правил проезда перекрестка не предоставил преимущество служебному транспорту и допустил столкновение автомобилей, - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
К счастью, обошлось без опасных травм. Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кирпич упал с многоэтажки и пробил голову 6-летней девочке в Иркутске. По словам матери, кирпич упал на голову 6-летней девочке в Иркутске из-за местных хулиганов. (подробности)