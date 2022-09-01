Ограничение движения по улице Терешковой в Иркутске стартовало 1 сентября

Внимание, автомобилисты! Ограничение движения по улице Терешковой в Иркутске продлится 11 дней. Неудобства связаны со вторым этапом строительно-монтажных работ на тепловой сети. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской энергосбытовой компании.

Ограничение движения по улице Терешковой в Иркутске

- В районе дома по адресу Чайковского, 22 до 20:00 11 сентября 2022 года будет закрыто движение автотранспорта по улице Терешковой - на участке от улицы Чайковского до улицы Кайской, - уточнили в компании. - Благоустройство на данном участке будет восстановлено до 21 сентября 2022 года.

Ограничение движения по улице Терешковой в Иркутске можно отслеживать онлайн. Напоминаем, место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кирпич упал с многоэтажки и пробил голову 6-летней девочке в Иркутске. По словам матери, кирпич упал на голову 6-летней девочке в Иркутске из-за местных хулиганов. (подробности)