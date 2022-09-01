Александр Куренков и Игорь Кобзев поздравили школьников Иркутской области и Кировска с Днем знаний. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Ученикам школы "Новая эра" в Тулуне 1 сентября запомнится особенно. Ведь на торжественную линейку прибыли особые гости - Министр МЧС России Александр Куренков и глава Иркутской области Игорь Кобзев. Они присутствовали при поднятии флага страны - напомним, теперь это станет еженедельной традицией в школах.

Александр Куренков отметил, что Тулун возрождается после наводнения 2019 года.

- Строятся жилые дома, готовится к открытию еще одна школа. Важно, что новые объекты возводятся в безопасных районах, - подчеркнул глава МЧС.

А губернатор рассказал, что делается в регионе для комфортного учебного процесса.

- Продолжаем ремонт и строительство школ, оснащаем их современным оборудованием. В этом году в Иркутской области завершается строительство 11 школ, в которых будут учиться более 5 тысяч ребят, - поделился Игорь Кобзев. - Мы продолжим внедрять уникальные образовательные программы и поддерживать талантливую молодежь.

Кроме того, ребят из школы «Новая эра» с помощью видео поздравили с Днем знаний учителя и ученики из Кировска Луганской Народной Республики.

Напомним, эту школу открыли в микрорайоне Угольщиков в Тулуне в 2020 году - она заменила учреждение № 20, разрушенное наводнением. В ней учится 1273 ребенка, в том числе 128 первоклашек. В здании, кроме учебных классов, есть два бассейна, кабинеты робототехники, студия дизайна, издательский центр, телестудия, инженерный класс, лабораторные комплексы, спортивный и актовый залы, библиотека. А для занятий созданы профильные классы по социально-экономическому, физико-математическому и естественно-научному направлениям.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько школ приводят в порядок

38 школ капитально отремонтируют в Приангарье в этом году.

20 из них открылись 1 сентября, в остальных работы закончат в следующем году.

26 школ начнут обновлять в 2023-м.

КОНКРЕТНО

Где 1 сентября открылись новые учреждения

• Иркутск

• поселок Баяндай,

• город Бирюсинск в Тайшетском районе

• деревня Грановщина в Иркутском районе.