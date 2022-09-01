На севере Иркутской области стартовал отопительный сезон с 1 сентября

Пока что в Иркутске давать тепло не планируют из-за неожиданной жары Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С 1 сентября в Иркутской области начался отопительный сезон. Но пока что на севере региона, в Катангском районе. В самом Иркутске сейчас +25 градусов, говорить о подаче тепла не приходится. Об этом сообщили в правительстве области.

- 5 сентября планируется подключить к теплу дома и социальные объекты в Бодайбинском районе. В остальных районах дома начнут отапливать в разное время, это зависит от конкретных погодных условий и прогнозов, - рассказали в пресс-службе.

Подключать другие региона к отоплению будут по мере необходимости - в зависимости от погодных условий. Для этого нужно, чтобы больше пяти дней на улице сохранялась температура до 8 градусов тепла.

Отметим, для подготовки к отопительному сезону осень-зима 2022-2023 потратили 5 миллионов рублей. На эти деньги провели плановые ремонтные работы, подготовив системы к долгой зиме.

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