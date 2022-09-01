В новой школе в Тулуне будут развивать кадетские классы. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В микрорайоне Березовая Роща в Тулуне готовятся к открытию новой школы. В учреждении побывали министр МЧС России Александр Куренков и глава Приангарья Игорь Кобзев.

Здесь будут учиться 950 детей из тулунской школы №2 имени Героя Советского Союза Н.Е. Сигаева. Уроки организуют в одну смену, откроют два кадетских класса и один по линии МЧС. Второй такой же класс создадут в 2023 году.

Сейчас рабочие заканчивают отделку в спортзале, устанавливают оборудование и мебель. Родители и педагоги активно помогают наводить в помещениях чистоту. Впереди - контрольная приемка и лицензирование.

- Школа также станет площадкой для туристко-краеведческого и патриотического воспитания, - прокомментировал Игорь Кобзев. - На ее базе проводится муниципальная краеведческая конференция. Ребята входят в поисковые отряды, находки из экспедиций составляют часть экспозиции школьного музея.

В здании есть все для учебы и развития детей: 67 кабинетов, компьютерные классы, форум-зал, многофункциональный спортивный и актовый залы, бассейн на две чаши, студии живописи и рисования, музыки и пения, мастерские, лабораторные, школьное телевидение и не только. На улице - стадион, детская игровая площадка и для занятий воркаутом.