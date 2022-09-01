Александр Куренков и Игорь Кобзев проверили, как строится дамба в Тулуне. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Тулуне заканчивают строить дамбу на реке Ия для защиты от подтоплений. Министр МЧС России Александр Куренков и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев осмотрели объект.

Итак, защитное сооружение длиной 9,5 километра готово на 87%. Закончить планируют к октябрю.

- На территории области сдано три объекта инженерной защиты, строятся еще семь, - сказал Александр Куренков. - Важно соблюдать качество и сроки выполнения работ. Нужно реально подходить к решению вопросов безопасности, максимально просчитывать риски, выбирать самые эффективные решения.

Игорь Кобзев добавил, что в территориях, пострадавших от наводнения в 2019 году, не только возводят дамбы, но и расчищают русла рек и укрепляют берег.

- Наша задача - в этом году снять режим чрезвычайной ситуации в пострадавших территориях, который действует уже три года. Для этого нужно завершить строительство основных дамб и инженерной защиты населенных пунктов, - отметил губернатор.

Напомним, всего в Приангарье возводят 19 дамб. Так, они уже готовы в селах Алыгджер Нижнеудинского района и Шелехово Тайшетского района, в деревне Покровка Зиминского района. Расчистили русло реки Уда в Нижнеудинске, также завершили работы в селах Уйгат и Едогон Тулунского района и в поселке Соляная.

Продолжают строить дамбы, расчищать русла рек и в других деревнях и селах Нижнеудинского, Чунского, Зиминского, Нижнеудинского, Тайшетского районов а также в Тулуне и Нижнеудинске.