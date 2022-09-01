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Общество1 сентября 2022 8:12

Высокая пожароопасность стала причиной закрытия трех маршрутов в Прибайкальском нацпарке

1 сентября для туристов недоступны три направления
Дарья БОЛЕСОВА
Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

В пресс-службе Прибайкальского национального парка сообщили, что из-за высокой пожароопасности пришлось закрыть еще один маршрут - "Юг острова Ольхон". Сейчас на территории происходят ландшафтные возгорания, водить туристов может быть опасно.

- Выдача разрешений на закрытые маршруты временно приостановлена; усилено патрулирование, - рассказали в организации.

Решение о закрытии маршрута приняли на совещании 1 сентября. Помимо него для посещения недоступны "Бакланий камень-Бугульдейка" и "Листвянка - Хужир". На этот раз причиной стал действующий лесной пожар около бухты Песчаная.

Отметим, в Иркутской области 31 августа сняли особый противопожарный режим, который действовал с апреля 2022 года. Теперь местным жителям и туристам можно посещать леса, при этом не забывая о мерах безопасности.