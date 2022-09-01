Улицу в Тулуне назовут в честь Героя России Евгения Зиничева. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В новом микрорайоне Березовая Роща в Тулуне заложили первый камень в основание будущей улицы, которую назовут в честь Героя России, генерала армии Евгения Зиничева. В торжественном церемонии участвовали глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

С первых дней после наводнения 2019 года Евгений Зиничев, будучи министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, лично координировал работы в Тулуне.

- Евгений Николаевич для меня был, есть и останется настоящим наставником и учителем, офицером с большой буквы, - сказал губернатор Игорь Кобзев. - Он был сильным, мужественным и смелым человеком, умелым руководителем и настоящим спасателем. Мне выпала честь работать вместе с ним.

Кроме того, Александр Куренков и Игорь Кобзев участвовали в акции, посвященной международному Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Он отмечается 3 сентября и входит в список дней воинской славы России. Эта дата утверждена федеральным законом в честь памяти людей, погибших от рук террористов, а также сотрудников правоохранительных органов, которые погибли во время выполнения служебного долга.