ВТБ: объем заявок на льготную ипотеку для строительства загородных домов превысил 10 млрд рублей

Клиенты ВТБ оформили свыше 2 тысяч заявок более чем на 10 млрд рублей в рамках новой льготной ипотечной программы для строительства частных домов хозспособом.

В августе ВТБ распространил условия ипотеки с господдержкой на строительство частных домов и покупку участка для самостоятельного возведения объекта недвижимости. Льготная программа позволяет привлечь финансирование для строительства частного дома тем, кто планирует выполнить большинство работ самостоятельно.

«Частное домостроение в России обладает значительным потенциалом. По оценкам ВЦИОМ и ДОМ.РФ, сегодня около трети желающих приобрести свой дом в ипотеку не хотят привлекать к процессу профессиональных застройщиков. Поэтому в начале августа мы распространили условия ипотеки с господдержкой на строительство частных домов и покупку участка для самостоятельного возведения недвижимости. Ее условия максимально комфортны для потребителей: предоставлять подробную смету или искать поручителей не нужно, а процентная ставка – даже ниже, чем по стандартным программам», – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.