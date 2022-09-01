1 сентября школы Иркутской области приняли 36 тысяч первоклассников

В регионе открыли четыре новые школ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День знаний, 1 сентября школы Иркутской области приняли тысячи учеников. В первый класс пошли 36 тысяч детей из разных городов и поселков. Всего новый учебный год встретили 340 тысяч школьников. Построили 4 новые школы. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Кобзев в официальном ТГ-канале.

- До конца года в области завершится строительство еще семи объектов. Общая мощность этих 11 школ почти 5,4 тыс. мест. За три года нам необходимо ввести 25 новых школ. Это довольно амбициозные планы, которые мы поставили. И они вполне выполнимы, - заявил Кобзев.

В Иркутске успели ввести в эксплуатацию новую школу, на строительство которой ушло 376,7 миллиона рублей. Также новые учреждения появились в селе Баяндай (школа рассчитана на 725 мест), деревне Грановщина и городе Бирюсинске.

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