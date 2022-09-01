Иркутская область попала в топ регионов по числу культурных проектов с грантом 58 млн

Один из проектов получил 12,8 миллиона рублей на реализацию Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В пресс-службе правительства Иркутской области рассказали, что регион попал в топ территорий России по числу культурных проектов. Все инициативы поддержал президентский фонд, выделив гранты. Всего регион представил 130 заявок, одобрили из них 17.

- Среди победителей - некоммерческие организации и муниципальные учреждения культуры из Иркутска, Зимы, Тулуна, Нижнеудинска, Слюдянки, села Осы, рабочего поселка Маркова. Общая сумма гранта для Иркутской области составила 58 млн рублей, - сказано в релизе правительства.

Больше всего средств - 12,8 миллиона рублей - получил проект онлайн-системы для образовательной программы. Система представляет из себя интернет-платформу и мобильное приложение, которые дают доступ к определенному курсу. Целью этой программы стала поддержка молодежи в вопросах выбора профессии и траектории продвижения.