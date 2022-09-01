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Общество1 сентября 2022 9:34

Иркутская область попала в топ регионов по числу культурных проектов с грантом 58 млн

Все инициативы поддержал президентский фонд культурных инициатив
Дарья БОЛЕСОВА
Один из проектов получил 12,8 миллиона рублей на реализацию

Один из проектов получил 12,8 миллиона рублей на реализацию

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В пресс-службе правительства Иркутской области рассказали, что регион попал в топ территорий России по числу культурных проектов. Все инициативы поддержал президентский фонд, выделив гранты. Всего регион представил 130 заявок, одобрили из них 17.

- Среди победителей - некоммерческие организации и муниципальные учреждения культуры из Иркутска, Зимы, Тулуна, Нижнеудинска, Слюдянки, села Осы, рабочего поселка Маркова. Общая сумма гранта для Иркутской области составила 58 млн рублей, - сказано в релизе правительства.

Больше всего средств - 12,8 миллиона рублей - получил проект онлайн-системы для образовательной программы. Система представляет из себя интернет-платформу и мобильное приложение, которые дают доступ к определенному курсу. Целью этой программы стала поддержка молодежи в вопросах выбора профессии и траектории продвижения.