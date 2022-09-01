Клиенты ВТБ чаще использовали бонусы на подготовку детей к школе

Клиенты ВТБ направили на сборы ребенка в школу свыше 100 млн мультибонусов и рублей в программе лояльности – на 80% больше, чем годом ранее. Чаще всего участники программы в преддверии Дня знаний покупали детям тетради и электронику.

Самыми популярными при подготовке к школе ожидаемо оказались канцелярские товары - тетради, ручки и различные наборы для школы: на них пришлось 40% от всего оборота мультибонусов и рублей по основным «школьным» категориям в каталоге программы лояльности. Самым продаваемым товаром в абсолютных цифрах стали тетрадки.

На втором месте - электроника, которая помогает учащимся оставаться на связи и выполнять учебные задачи: на смартфоны, умные колонки и ноутбуки участники программы лояльности потратили еще 30% средств и бонусов. Пятую часть бонусной валюты при подготовке к школе клиенты потратили на покупку рюкзаков, детской одежды и других сопутствующих товаров.

«Мы регулярно анализируем спрос на школьные товары и в этом году существенно расширили пул предложений для клиентов, которые готовят детей в школу. В прошлом году, когда был актуален удаленный режим обучения, при подготовке к Дню знаний мы делали ставку на электронику. В этом году в каталоге программы расширился спектр канцелярских товаров и одежды для школьников. Также мы позаботились о здоровье учащихся: предложили родителям вкусные и сбалансированные перекусы для детей. Этот подход показал свою эффективность: за последние две недели участники программы направили на подготовку детей к новому учебному сезону 104 млн рублей и бонусов – на 80% больше, чем год назад», - комментирует Роман Синенко, начальник управления «Программы лояльности» ВТБ.