Житель Иркутской области отправился в колонию на 9,5 лет за нападение на жену и тещу

Причиной нападения стала неприязнь и алкоголь Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Суд Иркутской области вынес приговор жителю города Железногорск-Илимский по делу о покушении на убийство нескольких человек. Мужчина напал на свою бывшую жену и тещу, потому что они приехали забрать свои вещи.

- 16 ноября 2021 в подъезде одного из домов в г. Железногорск-Илимский фигурант, находясь в состоянии опьянения, нанес множественные удары металлической трубой своей бывшей супруге и ее матери. На шум в подъезде обратили внимание соседи, которые и пресекли преступные действия мужчины. Потерпевшие были экстренно доставлены в больницу с переломами, - рассказали в СК Иркутской области.

31-летний обвиняемый признал вину, но это не помогло ему смягчить приговор. Суд постановил, что мужчина проведет в колонии строгого режима следующие 9,5 лет жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С поличным задержали курьеров, участвовавших в обмане пенсионерок в Иркутской области

По словам парней, они не знали о мошеннической схеме (подробнее)