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Общество1 сентября 2022 9:56

К 1 сентября в Иркутске ремонт дорог в частном секторе завершили на 70%

Рабочие восстанавливают более 40 участков местных дорог
Дарья БОЛЕСОВА
Пока в городе стоит хорошая погода, дорожники укладывают асфальт

Пока в городе стоит хорошая погода, дорожники укладывают асфальт

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На 70% завершен план по ремонту дорог в частном секторе Иркутска к 1 сентября. Рабочие продолжают ремонтировать более 40 разрушенных участков, где требуется не только восстановление асфальта, но и благоустройство обочин и бордюрного камня.

- В настоящий момент завершены работы на улицах Провиантская, Каштаковская, Щедрина, переулок 13-й Советский. Высокая степень готовности на участках дорог улиц Тельмана, Павла Красильникова, Пржевальского, Альпийская, Ипподромная, 2-я Аларская, Фердинанда Врангеля, Ермака, проезда Турчанинова, - рассказали в администрации города.

При этом все еще идут работы по улицам Ломоносова, Еловая, Овражная, Радищева, Лесная, 4-я Линия, Речная, Шевченко, в проездах Короленко и Моторный.

Отметим, так как сейчас в городе стоит хорошая погода без дождя, рабочие делают упор на быструю прокладку нового асфальта. На некоторых дорогах запланировали только грейдирование - выравнивание дороги с помощью спецтехники.