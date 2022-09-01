В Байкальске построили общедоступную станцию для зарядки электроавтомобилей

Всего в Иркутской области действуют 9 таких заправочных комплексов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Байкальске появилась первая в городе электрозаправочная станция для зарядки автомобилей на соответствующем двигателе. Станция работает круглосуточно, теперь владельцы электромашин могут спокойно ездить на юг Байкала и в соседнюю Бурятию. Об этом сообщили в компании, которая и поставила станцию.

Всего в регионе действуют девять таких заправочных систем - в Иркутске, Ангарске, Култуке и Листвянке. В Байкальске станция расположена на территории отеля "Гранд Байкал" горнолыжного курорта "Гора Соболиная". В планах построить еще одну электрозаправку в Шелехово.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил сделать Байкальск главным "лицом" экологического туризма и повысить доступность города для транспорта. Байкальск находится на южном берегу озера Байкал в Иркутской области.