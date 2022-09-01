Правительство России закупит в Иркутскую область 18 автомобилей "Скорой помощи"

На закупку направили 6 млрд рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств для Иркутской области. В регионе должны закупить 18 автомобилей "Скорой помощи" и распределить их между учреждениями.

- На закупку автомобилей СМП из федерального бюджета выделили 6 млрд рублей. Поставку новых автомобилей осуществит Минпромторг России, - рассказали в правительстве Приангарья.

Средства выделили по программе повышения доступности медпомощи как в городах, так и в небольших населенных пунктах. Губернатор региона уже поручил профильным ведомствам распределить, куда отправят укрепление транспортного состава.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что регион вошел в топ-10 территорий России по числу культурных проектов, поддержанных президентским фондом. Общая сумма гранта составила 58 миллиона рублей.