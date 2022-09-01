Посетителей ТЦ "Карамель" в Иркутске эвакуировали 1 сентября из-за дыма в кафе

Точные обстоятельства еще предстоит выяснить Фото: Виктория КУДАЕВА

Около восьми вечера 1 сентября в Иркутске неожиданно началась эвакуация торгового центра "Карамель" по улице Партизанской. На место приехали пожарные. Персонал ТЦ и специалисты быстро эвакуировали 350 посетителей, в том числе 80 детей. Как рассказали в МЧС, причиной стала сработка автоматической пожарной сигнализации.

- Прибывшие подразделения установили, что в результате технологического процесса в одном из кафе часть дыма попала на извещатели, в результате чего сработала система противопожарной защиты, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС проведут проверку после инцидента. Подобные случаи уже случались.

Эвакуация ТЦ "Карамель"

В декабре 2021 года из центра начали выводить всех посетителей. Причина та же - сработала пожарная сигнализация. Пришедшие за покупками на Новый год жители Иркутска провели несколько не самых приятных минут, пока не выяснились причины ЧП. Она оказалась интересной: повар в кафе недоглядел за едой на плите, та подгорела, а дым поднялся к датчикам. В итоге началась пожарная тревога.