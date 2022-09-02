Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group. Фото компании

В Байкальске En+ Group открыла девятую по счету в Иркутской области электрозаправочную станцию. Она расположена на территории отеля «Гранд Байкал» горнолыжного курорта «Гора Соболиная». Владельцы электромобилей могут зарядить машины, установив приложение Electrifly с помощью Google Play или App Store. После регистрации по номеру телефона доступна зарядка, в том числе быстрая на 80% за 20 минут.

- Комплекс позволит владельцам электромобилей комфортно совершать поездки на Байкал и в Бурятии, - отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. - Видим, как популярны заправочные комплексы, будем продолжать создавать инфраструктуру для экологичных авто.

Станция работает круглосуточно и даёт возможность использовать разъемы Type1 7,4 кВт, CSS 50 кВт, CHAdeMO 50 кВт, примеряется надежное российское оборудование.

Кстати, летом специалисты зафиксировали рекордные цифры потребления электроэнергии, на станциях компании заправились более 1300 владельцев электромобилей, а общее число зарядных сессий превысило 30 тысяч.

До конца сентября быстрые станции появятся в Шелехове, Усть-Ордынском, Баяндае и Еланцах. До конца года - на федеральных трассах в Тулуне, Усольском и Черемховском районах, в Братске., также в Красноярске у аэропорта «Емельяново». Так что двигаться на электрокарах можно без опаски остаться без экологичного топлива как на Байкал, так и по федеральной трассе.

В целом, En+ по инициативе ее основателя Олега Дерипаски активно инвестирует в программы по развитию зелёных технологий снижению вредного влияния на экологию. А развитие сети зарядных станций электромобилей в Иркутской области является частью общей ESG-стратегии компании.

АЗС для электромобилей в Байкальске открыла En+ Group. Фото компании.

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