Погода в Иркутске 2 сентября будет жаркой, пообещали синоптики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Иркутске 2 сентября, вероятно, приятно шокирует многих горожан. Метеорологи обещают в пятницу в столице Приангарья жару. Воздух днем прогреется до +25…+27 градусов. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 2 сентября

- Погода в Иркутске 2 сентября: переменная облачность, преимущественно без осадков, дует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, - говорят специалисты. – Днем действительно прогнозируем температурные показатели до +25…+27 градусов.

Атмосферное давление в региональном центре, по данным Яндекса, в норме – 722 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по Приангарью, погода в Иркутской области 2 сентября обещает местами грозы, ливни и порывы ветра до 15-18 м/с.

Кратковременные дожди прольются в Тайшетском, Чунском, Братском, Нижнеилимском районах. Днем столбики уличных термометров покажут +22…+27, если небо затянут облака будет +14…+19, на севере региона до +12…+17, местами до +7…+12.

Внимание! Синоптики прогнозируют заморозки по области 3-4 сентября до -6 градусов.