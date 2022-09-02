Задолженность по зарплате в 3.5 млн рублей выплатили в Иркутске благодаря прокуратуре
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутске во время проверок исполнения трудового законодательства прокуратура региона выявила, что одно из предприятий-банкротов задолжало 138 работникам зарплату. Сумма в общей сложности выходила большая – 3.5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
- Установлено, что заработная плата не выплачивалась за июль-август 2019 года, - говорят в организации. - Прокуратура внесла арбитражному управляющему представление об устранении нарушений закона.
После этих действий зарплату, которую сами работники уже, наверное, и не надеялись увидеть, им выплатили в полном объеме.
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