Задолженность по зарплате в 3.5 млн рублей выплатили в Иркутске благодаря прокуратуре Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске во время проверок исполнения трудового законодательства прокуратура региона выявила, что одно из предприятий-банкротов задолжало 138 работникам зарплату. Сумма в общей сложности выходила большая – 3.5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Установлено, что заработная плата не выплачивалась за июль-август 2019 года, - говорят в организации. - Прокуратура внесла арбитражному управляющему представление об устранении нарушений закона.

После этих действий зарплату, которую сами работники уже, наверное, и не надеялись увидеть, им выплатили в полном объеме.

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