10 черных лесорубов осудили в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Чунском районе вынесен приговор за незаконную рубку леса. На скамье подсудимых оказались сразу 10 человек, 3 из которых иностранцы. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В ходе следствия установлено, что в декабре 2020 года 32-летний житель района организовал противоправную вырубку леса. Он предложил ранее ему знакомым местным жителям, имеющим навыки работы вальщиком, раскряжевщиком и трактористом, совершить незаконную рубку, - рассказали в ведомствах. - После того, как указанные лица согласились, организатор снабдил их транспортом, бензопилами и ГСМ, после чего доставил к месту.

Ущерб от рубок оценен на общую сумму около 700 тысяч рублей.

Одному из черных лесорубов, который предоставил технику, активному пособнику, а также организатору суд назначил от 1 года 8 месяцев до 3 лет в колонии общего режима. Семерых мужчин, признавшим свою вину и давшим показания, приговорили к лишению свободы на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. В отношении еще двух главарей уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Похолодает быстрее, чем хотелось бы. В иркутском Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре. Гидрометцентр: Погода на сентябрь 2022 года в Иркутске переменчивой. (подробности)

В Чите разбираются, почему воспитатели выдали малышам в детсаду грамоты с гербом Украины. Грамоты с гербом Украины вручили детсадовцам из Читы. (подробности)