В деревне Грановщина открылась новая школа. Фото: Иркутское районное Муниципальное образование

В День знаний в деревне Грановщина открылась новая школа. В ней будут учиться 2112 учеников (71 класс), в том числе более 300 первоклассников (11 классов).

На торжественной линейке детей и родителей поздравили Мэр Иркутского района Леонид Фролов, заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова, депутаты Заксобрания Иркутской области Ирина Синцова и Галина Кудрявцева.

Школа построена в рамках регионального проекта «Современная школа» нацроекта «Образование». На ее возведение было выделено более 875,6 млн рублей из федерального, областного и районного бюджетов.

За последние пять лет в Иркутском районе построено и открыто шесть общеобразовательных школ. Фото: Андрей Семакин.

- Скажу честно, строительство было для нас непростым. Мы ощущали постоянную поддержку со стороны губернатора Игоря Кобзева, депутатского корпуса региона. Я благодарю всех, кто принимал участие в этом процессе. Особенно родителей школьников, которые контролировали ход работ, участвовали в выездных комиссиях, готовили школу к открытию, искренне переживали. Желаю и детям, и педагогам ярких и интересных будней. В добрый путь, новая Грановская школа, - приветствовал гостей Леонид Фролов.

Школа состоит из восьми трехэтажных блоков. Объект возводился с учетом всех современных требований безопасности. Здесь расположены учебные кабинеты, столовая, актовый зал, два спортивных зала, кружковые помещения, библиотека и медицинский блок. За счет средств районного бюджета закуплен столовый и спортивный инвентарь, мебель, цифровые лаборатории, электронное табло, турникеты.

На пришкольном участке расположен современный спортивный комплекс – стадион с беговыми дорожками, площадки для игровых видов спорта, а также детская игровая площадка.

В школе будут учиться 2112 учеников (71 класс), в том числе более 300 первоклассников (11 классов). Фото: Андрей Семакин.

Директор школы Надежда Сидорина, рассказала, что тематикой для дополнительного образования станет кинематограф. Совместно с радио МСМ в школе будет открыт медиацентр, в котором ребята будут изучать азы киноискусства и журналистики.

В ближайшее время продолжится благоустройство прилегающей территории: будут обустроены две парковочные площадки, асфальтирована улица Объездная. Для того, чтобы школьные автобусы заезжали без помех обустроены две дополнительные подъездные дороги.

- Открытие новых школ в Иркутском районе 1 сентября – уже добрая традиция. В планах на этот год – начало строительства школы в Березовом, открытие трех малокомплектных школ, а в следующем планируем запустить школу в мкр.Современник Дзержинского МО, - отметил Мэр.

За последние пять лет в Иркутском районе построено и открыто шесть общеобразовательных школ.