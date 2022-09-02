Мужчин с мешками наркотиков задержали полицейские в Чунском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Транспортными полицейскими в Чунском районе задержали двух мужчин 39 и 36 лет. В руках приятели несли заполненные листьями белые мешки, от которых шел характерный запах. Подозрения подтвердила химическая экспертиза - это были наркотики. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

- Вес наркотика, изъятого у 39-летнего ранее судимого за хранение запрещенных веществ мужчины, составил более 1,6 кг, - рассказали в ведомстве. - У второго фигуранта изъято более 1,2 кг. Как пояснили правоохранителям задержанные, изъятое наркотическое средство они собрали на заброшенном поле в Чунском районе для личного употребления, без цели сбыта.

Следствием Тайшетского линейного отдела возбуждено два уголовных дела по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Теперь приятелям грозит до 10 лет колонии со штрафом до полумиллиона рублей. Мужчин поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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