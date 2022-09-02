Должник по алиментам выплатил 199 тыс рублей ради новой работы в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ради новой работы в другом городе житель Приангарья погасил долги перед дочерью и бывшей женой. В пользу экс-супруги он должен был отдавать 1/4 части всех видов заработка. Однако денег семья не увидела, и в ситуацию вмешались судебные приставы. Но имущества у горе-родителя не было, как и расчетных счетов в банках. Тем временем задолженность выросла до 199 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

- Сотрудником органов принудительного исполнения отработаны родственные связи и социальные сети, но поиски оказались безрезультатными. В связи с этим, должник объявлен в розыск, - рассказали в ведомстве.

Должник решил устроиться на работу в государственные органы в другом городе региона, для чего была нужна «чистая» биография. Он проверил свои персональные данные и обнаружил, что включен в список разыскиваемых. Тогда сибиряк сам позвонил судебных приставам и добровольно выплатил почти 200 тысяч рублей. Известно, что трудоустройство прошло успешно.

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