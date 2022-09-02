Segezha Group поздравила своих первоклассников с Днём знаний. Фото предоставлено компанией.

Накануне нового учебного года Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») поздравила детей сотрудников ООО «Тимбер Инвест Групп», ООО «ТимберТранс», ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» и ООО «Тайрику-Игирма Групп» с Днём знаний и вручила первоклассникам набор школьных принадлежностей. Всего в мероприятии участвовало около 300 семей.

«В новом учебном году многие дети наших сотрудников услышат свой первый школьный звонок. Уверен, что подарки от предприятий пригодятся для успешной учебы, и что свой первый день в школе они запомнят на долгие годы. Мы обязательно продолжим поддерживать семьи сотрудников и к праздникам, и в повседневной жизни. Надеемся, что со временем у нас сложится еще больше трудовых династий», - говорит генеральный директор ООО «Тимбер Инвест Групп» Артем Силуянов.

Предприятия оказывают поддержку семьям сотрудников на регулярной основе: проводят мероприятия, вручают подарки к школе, к новогодним праздникам, в День защиты детей. В этом году дети работников сибирских активов Segezha Group впервые приняли участие в летней смене проекта «Профильные техноотряды», где показали отличные результаты. Смена проводится во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Оплату билетов и путевок полностью обеспечил лесопромышленный холдинг.

Справка:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов).

Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов.

В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com