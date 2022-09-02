990 случаев коронавируса подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 2 сентября, за сутки в Приангарье заразились коронавирусом 990 человек. Число подтвержденных случаев инфицирования с начала пандемии возросло до 317 152. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- Госпитализировано 762 заболевших, это на 8 пациентов меньше, чем накануне, - отмечают в оперштабе. - Выздоровели за последние 24 часа 472 жителя региона, за все время - 304 597.

Количество летальных исходов, к сожалению, продолжает расти. От коронавируса умерло 8 727 инфицированных. От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний скончались 768 пациентов.

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