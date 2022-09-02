Волонтеры Segezha Group приняли участие в общероссийской акции «Собери ребенка в школу». Фото предоставлено компанией.

Ежегодно в преддверии Дня знаний на предприятиях Segezha Group MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») проводятся акции по оказанию адресной социальной поддержки многодетным семьям и родителям первоклассников. В Иркутской области волонтеры ООО «Тимбер Инвест Груп» поздравили школьников из кризисного центра «Мария» в Ангарске, где проживают неполные семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. В рамках всероссийской акции «Собери ребенка в школу» была оказана адресная помощь детям в подготовке к началу нового учебного года и приобретены школьные принадлежности.

«Наше волонтёрское движение на добровольных началах проводит благотворительные, экологические и социальные акции. В этом году мы познакомились с семьями из кризисного центра «Мария», помогли им в подготовке детей к первому сентября. Купили все необходимое для уроков и подготовили сладкий стол. Считаем в нашем коллективе очень важным помогать детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, это будет для ТИГР доброй традицией», - говорит руководитель волонтерского движения, созданного на ООО «Тимбер Инвест Груп», Екатерина Тормозова.

«Стартовые» наборы школьных принадлежностей коллективы иркутских активов компании вручили накануне 1 сентября и первоклассникам из семей сотрудников ООО «ТимберТранс», «Тимбер Инвест Груп», «Верхнеленское Речное Пароходство» и «Тайрику-Игирма Групп». С Днем знаний поздравили почти 300 детей.

Справка:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов).

Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели.

Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов.

Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com