СК начал проверку после гибели 67-летнего мужчины в заливе Мухор на Байкале Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Днем 1 сентября на Байкале в заливе Мухор примерно в 50 метрах от берега утонул 67-летний мужчина. Его попытался спасти очевидец, но не успел. Иркутянин резко повернул румпель, из-за чего перевернулась резиновая лодка. Выплыть сибиряку не удалось, и он погиб. По предварительным данным, мужчина был один и без спасательного жилета. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По данному факту Эхирит-Булагатским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - отметили в ведомстве.

Тело 67-летнего иркутянина во время обследования акватории залива было обнаружено спасателями. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

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