Уснувший за рулем водитель грузовика устроил ДТП в Черемховском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские работают на месте аварии с участием грузовика на трассе Р-255 «Сибирь». В 10:55 2 сентября неподалеку от кольцевой транспортной развязки на съезде к городу Черемхово. По предварительной информации, водитель большегруза Volvo, следовавшего из Иркутска в Братский район, выехал на встречку движения, где столкнулся с с автомобилем UAZ. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате случившегося 41-летний водитель пикапа получил различные травмы и был доставлен в медучреждение, - рассказали в ведомстве.

Как пояснил полицейским 52-летний водитель грузовика, в момент ДТП он заснул за рулем.

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