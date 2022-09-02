Ограничение движения на пересечении Кайской и 4-ой Железнодорожной в Иркутске пройдет 4 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вниманию автомобилистов ! В связи с запланированными земляными работами по вскрытию тепловой сети для проведения ремонта ожидается ограничение движения на пересечении улиц Кайской и 4-ой Железнодорожной в Иркутске. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской энергосбытовой компании.

Ограничение движения на пересечении улиц Кайской и 4-ой Железнодорожной в Иркутске

- На пересечении улиц Кайской и 4-ой Железнодорожной с 09:00 4 сентября до 08:00 5 сентября 2022 года будет закрыто движение автотранспорта по середине проезжей части, - рассказали в компании.

Напоминаем, за ограничением движения на пересечении улиц Кайской и 4-ой Железнодорожной в Иркутске можно следить онлайн. Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".

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