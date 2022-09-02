Задымление произошло помещении СИЗО-1 в Иркутске. Фото: ГУФСИН России по Иркутской области.

Днем 2 сентября в следственном изоляторе №1 Иркутска сотрудники произошло задымление в помещении для хранения вещей площадью 10 квадратных метров. О случившемся стало известно в13:04. Сотрудники и посетители СИЗО были сразу же эвакуированы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

- Помещение расположено в корпусе, где нет камер для содержания следственно-арестованных граждан, - отметили в ведомстве.

Вскоре по адресу прибыли пожарные. Они обследовали помещения. К счастью никто не пострадал. Материального ущерба также нет. По предварительным данным, в комнате для хранения вещей произошло короткое замыкание электропроводки, которое не привело к распространению огня. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначена служебная проверка.

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