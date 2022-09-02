18 автомобилей скорой помощи поступят в Иркутскую область до конца года

Отличная новость для медиков и для пациентов в Иркутской области. До конца 2022 года в регион поступят 18 новых машин скорой помощи. Распоряжение об этом уже подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

- Я часто общаюсь с медиками в разных населенных пунктах области и знаю, что требуется обновление автопарка, в том числе службы скорой помощи, - прокомментировал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. - Мы очень признательны Президенту России Владимиру Путину и Правительству страны за то, что этот вопрос постепенно решается.

В ближайшие дни, по поручению губернатора региона, министерство здравоохранения Иркутской области подготовит план, в какие конкретно медицинские учреждения нужно будет распределить автомобили скорой помощи. Все зависит от того, где существует потребность.

Отметим, что всего в российские регионы направят 1254 новые машины скорой помощи. На приобретение автомобилей из федеральной казны выделили шесть миллиардов рублей. Поставлять машины будет федеральное Министерство промышленности и торговли.

Напомним, работа по повышению доступности медицинской помощи ведется по поручению Президента России Владимира Путина.