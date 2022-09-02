8-летний мальчик получил ожоги, упав в горячий шлак возле центра досуга в Тулуне Фото: Иван МАКЕЕВ

Тулунский городской суд взыскал с культурно-досугового центра 30 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу 8-летнего мальчика. В мае этого года школьник упал в горячий шлак, который незаконно хранился вблизи учреждения. В результате ребенок получил ожоги. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- На этом основании прокуратура направила в суд исковое заявление о компенсации морального вреда, причиненного вследствие полученной ребенком травмы, - отметили в ведомстве.

Исполнение решения суда находится на контроле межрайонной прокуратуры.

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